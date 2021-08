Provinciale veiligheidsschool PLOT organiseert training met hondenteams van Amerikaanse Militaire Politie

Een vijftiental politieagenten en twee Amerikaanse militairen namen gisteren deel aan de groepstraining. Onder leiding van commissaris Philippe Liénart kwamen verschillende disciplines aan bod zoals gehoorzaamheidsoefeningen en het zoeken naar verborgen personen in bossen. Ook het tactisch sweepen van gebouwen was onderdeel van de training, waarbij gevaarlijke personen moesten worden geneutraliseerd.

Tijdens de groepstraining werden wederzijdse ervaringen uitgewisseld. "Het was een spontane samenwerking", vertelt Liénart. "We kwamen in contact met het Amerikaans leger in Zutendaal, daar hebben zij een opslagplaats. We hebben in eerste instantie gewoon gepraat over een groepstraining. Het leek ons beiden een win-winsituatie om onze ervaringen te delen, zeker omdat onze honden op zeer hoog niveau zijn getraind."

De Amerikaanse hondenteams worden zowel in België als in Nederland en Duitsland ingezet en zijn gespecialiseerd in het opsporen van explosieven en personen. Het is de bedoeling dat deze oefeningen op regelmatige basis georganiseerd zullen worden. "Het is zeker voor de herhaling vatbaar", zegt Liénart.