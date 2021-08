18 leden van vroegere studentenclub Reuzegom moeten naar de rechter voor dood van student Sanda Dia

De zaak sleept al een tijd aan. Het onderzoek begon in Antwerpen, omdat de dodelijke doop zich afspeelde in Vorselaar. Maar het werd weggehaald in Antwerpen, omdat een ouder van een van de verdachten daar rechter is, en dus zou er een schijn van partijdigheid kunnen zijn. Het dossier verhuisde naar Hasselt. Toen het onderzoek helemaal klaar was, vroeg een advocaat van een van de Reuzegommers om de voorzitter van de raadkamer te laten vervangen, omdat die partijdig zou zijn. Dat gebeurde uiteindelijk niet, en de raadkamer heeft nu dus een uitspraak gedaan.