Recordaantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio en dat in volle Olympische Spelen

Dat de Olympische Spelen in Tokio konden plaatsvinden, zelfs zonder publiek, was hoe dan ook een succes; ook al was het dan een jaar later dan gepland. Nu die Spelen op hun einde lopen, wordt in Japan uitgekeken naar dat andere grote evenement: in september zijn er verkiezingen en de populariteit van premier Suga en zijn Liberaal-Democratische Partij is niet bijster hoog te noemen.