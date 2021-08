Klant protesteert tegen sluiting van bankkantoor in Buizingen: "Oudere mensen worden gewoon uitgesloten"

Luc was jarenlang klant bij het lokale kantoor van BNP Paribas Fortis in buurgemeente Buizingen, bij Halle, op een paar honderd meter van zijn huis. Eind juni sloot het kantoor echter de deuren en fuseerde met dat in buurgemeente Dworp. Opnieuw een bankkantoor in de regio dat verdwijnt, tot grote onvrede van sommige buurtbewoners. Luc vindt het een kwalijke trend. "In Lot is er al een tijdje geen bank meer en in Lembeek kan je nergens nog geld afhalen. In Dworp wel, maar op zondag is die automaat alweer leeg. Iedereen praat erover, maar niemand doet er iets aan."

Daarom besloot Luc zelf actie te ondernemen. Niet meteen voor zichzelf, maar voor veel andere mensen die er volgens hem last van hebben. "Het kantoor in Dworp is voor ons niet zoveel verder, maar er zijn nog amper bankautomaten. Wij doen onze bankzaken zoveel mogelijk online, maar oudere generaties kunnen gewoonweg niet meer mee. Als je geen kinderen hebt, moet je hulp gaan vragen aan vreemde mensen", aldus Luc. "De mensen hebben mij al aangesproken in de krantenwinkel over mijn actie. Ze vinden dat ik goed werk lever."