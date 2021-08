Geblesseerde ultraloper Olivier moet marathons met fiets verderzetten: “Door inwendige ontsteking mag ik niet lopen”

"Op dag 2 heb ik 87 kilometer gelopen, maar daardoor kon mijn been dus onvoldoende rusten. Een soort inwendige infectie heeft alles plots veel erger gemaakt, waardoor ik naar het ziekenhuis in Herentals moest.” De conclusie in het ziekenhuis was duidelijk: 14 dagen niet lopen en antibiotica nemen. “Dat was voor mij echt een ontgoocheling. Ik loop al 15 maanden elke maand zeker 450 kilometer om me voor te bereiden op deze tocht.”