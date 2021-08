Union Sint-Gillis veilt wedstrijdshirts en haalt zo 4600 euro op voor slachtoffers van wateroverlast

De Pro League, de organisator van het eersteklassevoetbal in België, lanceerde een tijdje geleden een oproep aan de profclubs om mee geld in te zamelen. "We hebben de truitjes geveild die de spelers onlangs hebben gedragen in de wedstrijd tegen Anderlecht. Het zijn de ongewassen shirts van alle spelers die die dag op het veld hebben gestaan", vertelt Alain Eliasy van de Union Foundation, de sociale werking van de club. Union won die wedstrijd trouwens met 1-3 tegen paars-wit. "Ik denk dat de supporters door die overwinning extra enthousiast waren om mee te bieden."

De spelers hebben zelf ook nog kledij, speelgoed en eten ingezameld. De supporters van Union Sint-Gillis zijn op eigen houtje gaan schoonmaken in getroffen woningen in Luik. "Als Brusselaars hebben wij geen last gehad van overstromingen, maar we konden niet aan de kant blijven toekijken en niets doen", aldus Eliasy.