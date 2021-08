Vanaf vandaag opnieuw schapen op het Schoonselhof om grachtkanten af te grazen

Vanaf vandaag lopen er opnieuw zo'n 100 schapen rond op de begraafplaats Schoonselhof in Antwerpen. Ze worden ingezet om de grachtkanten af te grazen. De stad kiest ervoor om die in te zetten, omdat ze meer milieuvriendelijk zijn machines en ook minder lawaai maken. Want een begraafplaats is bij uitstek een plek waar mensen stilte komen opzoeken.