Vier broers en zussen staan deze zomer samen redder op het strand in Knokke-Heist

Mare is de oudste van de vier strandredders van de familie Cattoor. "Ik ben ermee begonnen. En als je aan de kust woont, is strandredder de mooiste vakantiejob die je kan hebben. Dus ja, het is allemaal mijn schuld", lacht ze.

Tussen de broers en zussen leeft er een gezonde competitiegeest. Jenne pocht ermee dat hij redder staat op de grootste zwemzone van Knokke-Heist. Maar Flor vindt zichzelf dan weer de beste redder van het gezin. "Grapje! We houden het beleefd maar elkaar wat plagen is altijd goed voor de groepssfeer." Mare wijst erop dat zij de redder met de meeste ervaring is. Loes kan zich jammer genoeg niet verdedigen want zij is deze week op kamp.