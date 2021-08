Volksfront van Tigray verovert oude koningsstad Lalibela in de naburige Ethiopische provincie Amhara

Lalibela is genoemd naar de stichtende koning in de 12e eeuw. Die zou visioen van Jeruzalem gezien hebben en besloot daarom een kopie te bouwen in zijn rijk. Lalibela is vooral bekend van rotskerken die in de bodem zijn uitgehouwen en door de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, zijn uitgeroepen tot werelderfgoed.

De stad Lalibela volgde Axum in Tigray op als tweede centrum van het Ethiopische rijk. Nadien verschoof het centrum van het rijk onder de "dynastie van Salomon" naar Gondar -ook in Amhara- en nadien nog verder zuidwaarts op in het hoogland, in Addis Abeba. Dat is nog altijd de hoofdstad van Ethiopië. (Lees verder onder de foto).