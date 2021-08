Voortvluchtige Belg opgepakt op Frans eiland in Indische Oceaan

Samen met zijn nieuwe vriendin had de 44-jarige man zijn toevlucht gezocht op het Franse eiland Mayotte, gelegen tussen Madagaskar en Mozambique. De rechtbank van Namen had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd nadat de gedetineerde niet naar zijn cel was teruggekeerd.

De Franse Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF) werd hierdoor ingelicht. Die kwam de man in december al op het spoor, toen hij met zijn nieuwe vriendin, ook een Belgische, de Frans-Spaanse grens overstak. Die vriendin is heel actief en weinig discreet op de sociale media, wat de speurders hielp om het paar op Mayotte terug te vinden.

De plaatselijke politie werd op de hoogte gebracht, en die vernam dat de voortvluchtige als conciërge werkte. Bovendien publiceerden de twee ook, onder hun eigen naam, advertenties om aan de slag te kunnen als conciërge in kastelen en villa's. Ook dat hielp het onderzoek vooruit.

De man werd uiteindelijk gevonden in Sada, in het westen van het belangrijkste eiland. "De man is geen rasechte crimineel, de arrestatie was makkelijk", aldus politiecommissaris Laurent Simonin.

De man werd voorgeleid voor het parket in hoofdstad Mamoudzou en zal binnen de veertig dagen overgeleverd worden aan ons land.