Vrienden eren overleden wielrenner Bjorg Lambrecht uit Knesselare met levensgroot portret

Op 5 augustus 2019 stopte de wielerwereld met draaien. In de derde rit van de Ronde van Polen kwam het wielertalent Bjorg Lambrecht zwaar ten val nabij Belk. Hij belandde tegen een betonnen duiker en moest ter plaatse gereanimeerd worden. Wat later overleed hij in het ziekenhuis van Rybnik. De verslagenheid in het peloton, bij zijn familie, supporters en vrienden was immens.