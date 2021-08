WhatsAppfraudeur uit Antwerpen die man uit Koksijde oplichtte, krijgt geldboete én 10 maanden celstraf

Op 19 augustus vorig jaar kreeg het slachtoffer uit Koksijde een WhatsAppbericht, zogenaamd van zijn dochter die om geld vroeg omdat ze alles was kwijtgeraakt tijdens haar reis in Spanje. "Dag papa, met dochter K. Ik ben mijn telefoon kwijtgeraakt hier op reis in Spanje en stuur met een ander nummer. Kan je geld overmaken op dit rekeningnummer om me uit de nood te helpen?" Nietsvermoedend schreef hij zo'n 2.500 euro over. Het rekeningnummer bleek van een man uit Antwerpen te zijn en het geld ging dus niet naar zijn eigen dochter.

De naam van het meisje, haar reisplannen en het nummer van de papa waren ze te weten gekomen via sociale media. Of de Antwerpenaar het brein is achter het plan of het geld enkel op zijn rekening liet toekomen in opdracht van andere criminelen is niet helemaal duidelijk. De advocaat van de Antwerpenaar eiste een vrijspraak. Maar omdat WhatsAppfraude zo vaak voorkomt, wou de rechter een duidelijk signaal geven dat dit niet kan. De fraudeur kreeg een celstraf van 10 maanden en 800 euro met uitstel onder voorwaarden.