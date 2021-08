Zomerrevue "Het Witte Paard" is terug en heeft grootse plannen voor de toekomst

Vrijdag gaat de show van "Het Witte Paard" in première in Blankenberge. Het is ondertussen anderhalf jaar geleden dat Jacky Lafon en co nog op het podium stonden met de revue. Ondernemer en grote fan van de shows, Marc Coucke, is sinds kort mede-eigenaar van"Het Witte Paard". Hij wil in de toekomst de productie tot in het buitenland krijgen.