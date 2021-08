Antwerpse vaccinatiecentra aan jongeren: "Zonder ouder, voogd of toestemmingsbrief, geen vaccin"

Jongeren die zich laten vaccineren, moeten altijd een ouder, voogd of een toestemmingsbrief meenemen naar het vaccinatiecentrum. Dat is de oproep van enkele centra in onze provincie. Sinds enkele weken worden ook de 12 tot 15 jarigen gevaccineerd. "Zonder die toestemmingsbrief of aanwezigheid van een van de ouders, kan een jongere geen vaccin krijgen", zegt ook Cindy De Roeve van het vaccinatiecentrum Noorderkempen in Brasschaat.