Apple gaat foto’s op Amerikaanse iPhones scannen op kindermisbruik

De software gaat alleen vergelijken met bekende beelden van kindermisbruik. Ouders die bijvoorbeeld een foto van hun kind nemen in bad, zouden zich geen zorgen moeten maken. Daarnaast plant Apple ook om versleutelde berichten te scannen op seksueel expliciete inhoud om kinderen te beschermen (zie afbeelding onder). De nieuwigheden worden later dit jaar in de VS uitgerold via software-updates.