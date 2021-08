Overstromingen kosten verzekeraar Belfius voorlopig 100 miljoen euro

5.000 klanten van Belfius hebben al een schadedossier ingediend. Zo goed als alle dossiers (94 procent) draaien rond schade aan het huis, 6 procent rond schade aan de auto. Om dit even in perspectief te zetten: Belfius Insurance, met ook de merken DVV en Corona Direct, is de op vier na grootste verzekeraar van het land.