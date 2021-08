Bij buitenlandse rampen lukt coördinatie tussen hulpdiensten wel, waarom in eigen land minder?

Het herstel in de getroffen regio gaat nog lang duren. Op sommige plekken is drie weken na de watersramp de nood nog altijd bijzonder hoog. De kritiek op de aanpak zwelt intussen aan. Gijs merkt ook op dat het niet overal even vlot verloopt, maar wil niet met de vinger wijzen.

"Ik ken geen enkele hulpverlener die bewust een fout maakt, dat het nu fout loopt is vooral een samenloop van omstandigheden en wijst op een systeemfout", zegt Gijs. "Iets is niet meer aangepast aan de noden van deze tijd. We moeten kijken hoe we het systeem kunnen verbeteren."