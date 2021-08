BEKIJK - Imkers halen minder honing uit bijenkasten: "Normaal vliegen ze 10 uur per dag, maar ze vliegen praktisch niet"

De bijen hebben last van het wisselvallige en natte zomerweer. Door de regen bloeien er veel minder bloemen dan normaal, en dat is al weken zo. Ze vinden dus amper nectar. Het gevolg is dat imkers heel wat minder honing uit hun bijenkasten halen: amper 25 tot 30 procent van wat ze in een normaal honingseizoen oogsten.