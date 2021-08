BK Bellemannen in Veurne: "Jury kijkt naar présence en verstaanbaarheid"

Op 8 augustus zullen de luidste klokken van het land weergalmen over de Grote Markt van Veurne. Bellemannen en -vrouwen uit verschillende Belgische steden zullen strijden om de nationale titel. De strijd bestaat uit 2 roepen tussen de 75 en 100 woorden, zegt negenvoudig winnaar Joris Goens. "Ze moeten elk een tekst brengen over hun eigen stad. De tweede roep is een tekst over Veurne die ze zelf moeten schrijven en naar voren brengen. De jury kijkt vanop grote afstand naar de précense, de verstaanbaarheid, de kalmte en zelfbeheersing."

De meervoudig kampioen, Joris Goens, neemt dit jaar zelf niet deel omdat de organiserende stad zelf geen kandidaat mag uitsturen. Hij fungeert deze zondag als gastheer. Maar daar heeft hij geen probleem mee: "Die beker staat nu al 3 jaar in toerisme Veurne, ik geef hem met veel plezier eens door!"

In Vlaanderen zijn er ook 2 bellevrouwen, maar zij nemen niet deel aan de wedstrijd: "Er zullen wel dames zijn in mooie klederdracht die hun belleman zullen bijstaan. Er is namelijk ook een wisselbeker voor best verklede escorte. Zij escorteert de belleman om deel te nemen aan de bellemanwedstrijd."