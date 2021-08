Bpost vraagt kaderleden om te helpen bij eindejaarspiek

Voor de nieuwe CEO Dirk Tirez is de eindejaarperiode in goede banen leiden de topprioriteit. Bpost is nu al op zoek naar extra werkkrachten, wat niet overal even makkelijk is wegens de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom heeft Tirez nu ook aan het personeel van de centrale diensten, inclusief het kaderpersoneel en het directiecomité, gevraagd om 2 à 3 weken in de eindejaarsperiode te helpen bij de pakjesbedeling.