De VN-Veiligheidsraad is ongerust over ontwikkelingen in Afghanistan, maar biedt weinig oplossingen

Nog in Afghanistan zouden de taliban Zaranj hebben ingenomen, de hoofdstad van de provincie Nimrud in het zuidwesten. Dat is een kleine stad, maar symbolisch is het wel de eerste provinciestad die de taliban kunnen innemen. Eerdere aanvallen op grotere steden zoals Herat en Kandahar zijn afgeslagen door het Afghaanse leger en door milities. Wel zou er nog zwaar gevochten worden in Lashkar Ghar, de hoofdstad van de provincie Helmand. De VS proberen met luchtbombardementen de taliban in die stad uit te schakelen.