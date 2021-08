Dierenasiel Oostende overstelpt door verwaarloosde katten

Bij aanvang van de zomerperiode worden elk jaar massaal dieren afgestaan. De meest voorkomende reden is een vakantie waarbij geen opvang voor hond of kat werd gevonden. Maar dit jaar ligt het aantal binnengebrachte dieren opvallend hoog, zegt het dierenasiel van Oostende: "Er zijn al 4 keer zo veel katjes binnengebracht in vergelijking met vorige jaren".

In 2021 werden al 140 dieren binnengebracht tegenover ruim 35 in 2020. Het asiel heeft zware vermoedens dat het zogenaamde coronakatjes zijn: dieren die in huis genomen zijn om eenzaamheid tegen te gaan toen de mensen in quarantaine zaten. Die worden nu als een last gezien sinds we weer buiten mogen en op reis kunnen, zegt Fabrice Goffin van Het Blauwe Kruis van de Kust. "Het valt op dat het vooral jonge katjes zijn die wel gesocialiseerd en speels zijn. Dat wil zeggen dat ze heel wat aandacht hebben gekregen. Maar ze hebben geen "chip" en moeten nog heel wat medische behandelingen krijgen."