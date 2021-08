Opvallend meer alcoholvrije cocktails verkocht op Dranouter festival: "Omdat er geen camping is, moet iedereen nog naar huis"

Viaene bevestigt dat iedereen zich goed aan de regels hield. "Mensen dragen mondmaskers, moeten afstand houden, maar de sfeer en de manier waarop mensen tot ons komen, dat blijft vertrouwd. We hebben ook een stralende dag achter de rug, al viel er 's avonds wel wat regen. Ik vrees wat voor een drassig terrein vandaag", lacht ze.

Vrijdagavond is de festivaldag in Dranouter uitverkocht, dan wordt het wellicht wat drukker maar Karen Viaene heeft er vertrouwen in: "Als het wat drukker werd, dan stonden mensen in twee rijen met een redelijke afstand aan te schuiven terwijl ze vroeger als één groot nest voor de bar stonden. Dat is eigenlijk alleen maar positief voor ons."