BEKIJK - Duizenden autowrakken stapelen zich op na watersnood in Wallonië: "Ongezien autokerkhof"

In Wallonië stapelen zich duizenden autowrakken op na de hevige watersnood. Het plaatselijke takelbedrijf in Pepinster kan die wrakken niet allemaal een plekje geven. Een ander terrein in Verviers moet de overtollige wagens opstapelen. Wat gebeurt er met al dat schroot? Onze reporter Thomas Teetaert ging ter plekke kijken. Bekijk hieronder zijn verslag over het ontstane autokerkhof.