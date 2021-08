Duizenden Grieken vluchten voor oprukkende bosbranden ten noorden van Athene

Vannacht ging het alarm af toen een aantal noordelijke voorsteden van Athene bedreigd werden door oprukkend vuur. Opnieuw moesten duizenden mensen in allerijl en in het donker hun woning verlaten. De belangrijkste weg van Athene naar het noorden van Griekenland is gesloten.

De situatie in het noorden van Athene lijkt volledig uit de hand te lopen, aldus de Griekse krant Ekathimerini vanochtend. Het vuur aan de voet van de berg Parnitha lijkt zich steeds meer uit te breiden met steeds nieuwe brandhaarden, vooral in zuidoostelijke richting. Op die manier wordt dus ook Marathon aan de Egeïsche Zee bedreigd. Ook daar kregen inwoners vanochtend het bevel om te vertrekken in de richting van de kust.

Tijdens een televisietoespraak gisteravond probeerde de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zijn landgenoten moed in te spreken. Hij waarschuwde de Grieken "dat het nog erger zal worden" en had het "over de realiteit van de klimaatverandering".

Ook de Peloponnesos brandt, Olympia ontsnapt

Er worden nu ook steeds meer brandhaarden gemeld in het zuiden en het centrum van de Peloponnesos onder meer in het zuidelijke schiereiland Mani en in Messenië ten westen.