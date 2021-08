Herderskoppel zoekt weilanden voor zijn schapen: "Na de wateroverlast was aan het Schulensmeer geen gras meer"

Herderskoppel Jo Forier en Natasja Saenen is op zoek naar weilanden voor hun schapen, nadat er door de wateroverlast geen gras meer te vinden was aan het Schulensmeer. Van de Vlaamse Milieumaatschappij mogen hun 40 dieren in Lummen op de Demerdijk grazen. Maar dat is niet genoeg.