Voedelagentschap roept laatste tijd veel producten terug met ethyleenoxide, wat is er aan de hand? 

Vorig jaar werden al heel wat bereidingen teruggeroepen die sesam bevatten. Nu gaat het ook om producten met johannesbroodpitmeel. "De meerderheid van de terugroepingen die wij nu uitvoeren, zijn producten waarin johannesbroodpitmeel is verwerkt. Dat is een grondstof die zorgt voor een smeuïge textuur. Het wordt vooral gebruikt in ijsjes, maar ook in vinaigrettes of andere sauzen. Op dat johannesbroodpitmeel is ook ethyleenoxide teruggevonden", zegt Hélène Bonte van het FAVV.