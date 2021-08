"Zelfs kinderen huilen aan Camp Nou na vertrek Messi", zegt uitbater van Barçashop in Gent vanuit Barcelona 

De Spanjaarden zien het even niet meer zien zitten, zegt Diaz: "Niemand had dit verwacht. Er zijn spandoeken en er zijn zelfs kinderen die huilen." Diaz is zelf ook erg aangedaan, maar blijft realistisch: "Iedereen is ontgoocheld, maar we moeten er door. Er zijn nog iconen zoals hem weggegaan. Messi is zelf ook ontgoocheld. Ik zag hem op televisie en hij zit ook in zak en as."