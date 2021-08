Geheime recept Lokerse paardenworst na tientallen jaren onthuld in kookboek

In Lokeren, en op veel plaatsen, was er na de oorlog veel armoede en was het moeilijk om aan voedsel te geraken. De Duitsers namen toen heel veel slachtvee mee, vertelt Pensaert: "Daardoor was er te weinig vlees, en te weinig vee om er hier mee te kweken. Een aantal beenhouwersfamilies uit het Lokerse zijn in het Oostblok paarden gaan inkopen. Elke week werden een 30-tal paarden per trein naar hier gevoerd en die werden dan geslacht."