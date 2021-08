Gentse UZ wil dat festivalgangers zich laten testen, ook als ze volledig gevaccineerd zijn

De geplande versoepelingen voor festivals doen daarom vragen rijzen bij het ziekenhuis, want dan mogen mensen die volledig gevaccineerd zijn vrij feesten met mensen die een negatieve PCR-test kunnen voorleggen of over een herstelcertificaat beschikken. "Voor niet-gevaccineerde mensen is het gevaarlijk om in contact te komen met een gevaccineerde persoon die heel besmettelijk is, want zo gaat de overdracht van het virus opnieuw heel snel."

Modul'Air plant vanaf volgende week elke zondag een dansfeest, maar ze nemen het zekere voor het onzekere. "In augustus gaan we iedereen blijven testen. Maar vanaf september zijn alle mensen boven de 18 gevaccineerd, dus dan stoppen we met testen."