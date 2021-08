Geurhinder in Bilzen door composteringsbedrijf Bionerga: "We moeten het voor Bilzenaars draaglijker maken"

Vorige zomer waren ook veel klachten over geurhinder. Toen verwees het composteringsbedrijf naar de warme temperaturen, maar dat kan nu de oorzaak niet zijn. Schepen van milieu Maike Meijers (TROTS OP BILZEN) heeft daarom een overleg gepland met Bionerga en de Milieuinspectie om te zoeken naar oplossingen.

"Het ligt ofwel aan de biofilters of ofwel aan het afzuigsysteem van de betrokken installatie", zegt schepen Meijers; "Ik heb begrepen dat het bedrijf sinds 2 jaar een nieuw manier van produceren heeft." Een jaar geleden kreeg de stad ook heel wat klachten, toen is er een geurstudie uitgevoerd. "Het bedrijf heeft toen een aantal maatregelen toegepast. Maar nu de geurhinder zich opnieuw voordoet, moeten we opnieuw zoeken naar oplossingen. We moeten het voor Bilzenaars draaglijker maken", aldus de schepen.