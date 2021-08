Open prikdag met dj's lokt heel wat jongeren in Ieper

Het is een hele beleving om vandaag in Ieper gevaccineerd te worden. Daar houden ze een open vaccinatiedag mét dj-set: iedereen die nog geen prik heeft gekregen kan gewoon langskomen zonder afspraak en het hele vaccinatiecentrum is versierd. Wie langsgaat heeft daarnaast ook de keuze tussen het coronavaccin van Johnson en Johnson of de eerste prik van het Pfizervaccin.

Om zo veel mogelijk jongeren aan te trekken is het vaccinatiecentrum ingericht als festival en zorgt een dj ervoor dat het kwartiertje wachttijd na de prik wat sneller voorbijgaat. Dj Dizzy Dropz, ook wel Tom Lierman, werkt met veel plezier aan het project mee: "Ik vind het wel een leuk initiatief om jongeren aan te sporen. Het is belangrijk dat ook zij gevaccineerd worden zodat we binnenkort echt terug kunnen feesten en naar festivals kunnen. Je ziet ze wat wikkelen op hun stoel, maar echt dansen is verboden."

Volgens Lierman heeft het initiatief toch ergens zijn doel bereikt. "Ik heb al aantal keer gehoord dat jongeren specifiek vandaag om hun vaccinatie gingen komen. Ik krijg behoorlijk veel positieve reacties."

Vrijdag 13 augustus wordt een gelijkaardige open vaccinatiedag met dj-set in Poperinge georganiseerd.