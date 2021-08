In Tongeren ontdek je erfgoed met een Virtual Reality bril: "Je vliegt door laat-Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren"

Specifiek voor Tongeren werd er in het hele project gefocust op de reconstructies en impressies van de laat-Romeinse basilica en twee kerken uit de vroege middeleeuwen. "Het hoofdluik is eigenlijk dat we 3D-realisaties hebben laten maken van het archeologisch archief onder de kerk. Daar zit een geweldig archeologisch archief dat is opgegraven en gepubliceerd." Via een VR-bril kun je als het ware door die virtueel gereconstrueerde kerken vliegen.