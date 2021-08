Internationale Kattendag: zo tonen deze beroemdheden dat ze dol zijn op hun favoriete huisdier…

"Reken maar dat ik een kattenmens ben. Het leven zonder kat, dat is een zinloos bestaan." Dat zei de Nederlandse bioloog en schrijver Midas Dekkers in januari 2020 op Radio 1. Katten hebben dan ook een hoog aaibaarheidsgehalte, zijn superzacht, knuffelen graag en zorgen voor een spin-geluid dat erg rustgevend is. Ze halen alles uit de kast om te laten zien dat ze op u als baasje gesteld zijn. Ideaal gezelschap dus en dat mag gevierd worden. Alle schijnwerpers mogen vandaag, op de Internationale Kattendag, dan ook gericht worden op een van de populairste huisdieren wereldwijd. Zoals deze celebrity’s al eerder met hun 'prijsbeesten' vol trots uitpakten op sociale media.