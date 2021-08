Inwoners van Boechout en Vremde krijgen gratis internet op dorpsplein en openbare gebouwen 

Hoewel de gemeente zich twee jaar geleden al opgaf om subsidies te krijgen, werd de nood voor de gratis wifizones volgens de schepen recent nog onderstreept: "Tijdens de coronacrisis kwam nog maar eens bovendrijven dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot het internet. Maar toegankelijk zijn, is net heel nuttig want voor almaar meer toepassingen heb je internet nodig. Ook via ons OCMW zien we dat niet iedereen zo maar vanzelfsprekend online geraakt. Met deze zones kunnen we dus een inclusief beleid voeren."