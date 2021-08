IOC zet twee Wit-Russische trainers uit het atletendorp in Tokio

Een disciplinaire commissie van het IOC zal de precieze omstandigheden van het incident en de rol van de trainers onderzoeken. Vanwege de coronamaatregelen mogen de trainers ook niet langer in Japan verblijven. Timanovskaja is nu in Polen, waar ze een humanitair visum heeft gekregen.

Intussen willen nog andere Wit-Russische atleten niet naar hun vaderland terugkeren. Jana Maksimova schreef op Instagram dat zij en haar man, sporter Andrej Kravtsjenko, in Duitsland willen leven. Konstantin Jakovlev, trainer van de handbalploeg Witjas in Minsk, is naar Oekraïne gevlucht.