Jongeren met beperking sporten op strand Oostende: "Ik ben zenuwachtig om voor het eerst te surfen"

Shana Delorge is dolenthousiast. "We sporten anders op een plein of in een school. Maar op het strand is het veel leuker. Zo meteen ga ik voor de eerste keer in mijn leven surfen. Ik heb zenuwen want ik wil niet verdrinken. Het moeilijkste is om niet van die plank te vallen, denk ik. Er zijn nogal wat golven maar die heb je nodig om te surfen."

Schepen Hina Bhatti (Open VLD), bevoegd voor het beleid voor mensen met een beperking: "Jongeren met een beperking hebben nood aan een boeiend en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Nieuwe uitdagingen prikkelen hen en stimuleren hen om iets ongekends uit te proberen. Hierdoor ontwikkelen ze hun talenten en hun zelfvertrouwen. We zijn blij dat Briek is ingegaan op onze vraag om hier in augustus een reeks activiteiten te organiseren. Op het sportstrand kunnen ze zich zorgeloos uitleven tijdens de zomerinitiaties die hier ook voor hen vanaf nu zullen gebeuren."