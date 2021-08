Vzw To Walk Again op kamp in Beringen: "Hier kunnen we écht onszelf zijn"

Marc Herremans is de bezieler van de vzw. Herremans, triatleet en winnaar van de Iron Man in 2006, kwam na een ernstig ongeval in 2002 in een rolstoel terecht. Sinds het ongeval zet hij zich in voor mensen met een fysieke beperking, met de vzw als gevolg. Hij bracht donderdagavond zelf een bezoekje aan het kamp. Voor hem is het belangrijk dat kinderen in een veilige omgeving en in groep met andere kinderen met een beperking zichzelf kunnen zijn. "Wat je ziet aan iemand met een fysieke beperking, bijvoorbeeld de rolstoel, is het gemakkelijkste van het verhaal. Al die extra zorg en onderliggende problemen zorgen soms voor moeilijke situaties", legt Herremans uit. "Wanneer kinderen onder de 12 jaar uit hun comfortzone worden genomen en zich tussen valide kinderen begeven, wat wel inclusief en dus ook positief is, kan soms moeilijk zijn."

Een kamp als dit is dus heel belangrijk volgens Herremans. "Als je hier rond je kijkt dan zie je het: dit is hún kamp, hún locatie, ze hebben zelfvertrouwen en dat is wat we willen creëren. "