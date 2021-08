Actrice Leah Thys terug op "Thuis"-set na overlijden echtgenoot en coronabesmetting: "Ik moet mezelf heruitvinden"

Lieve kijker, lieve fan,

De afgelopen weken kreeg ik vaak de vraag hoe het met me gaat. Wel, hoe gaat het met mij?

Ik moet mezelf heruitvinden. Daar komt het zowat op neer. En dat vraagt tijd. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben mijn leven, dat van de kinderen van Jos, familie en vrienden op z’n kop gezet en dat moet een plaats krijgen. En dat is meteen ook de reden meteen ook de reden waarom ik hier nog niet veel over wil vertellen. Die tijd is nog niet rijp. Ik weet dat vele mensen met mij meeleven en vragen hebben. Maar ik hoop dat iedereen mijn beslissing begrijpt.

Dat betekent niet dat ik stilzit. Naast die emotionele zoektocht naar de 'te heruitvinden Leah', ben ik opnieuw aan de slag. Sinds enkele weken zijn we alle nog te draaien scènes van Thuis er op aan het zetten. Thuis stopt nooit en Madame Marianne staat er opnieuw in het nieuwe seizoen: met een warm hart en een stoute tong, want dat is Marianne. En het verhaal wordt verteld zoals het bedoeld en geschreven is. Het wordt een prachtig verhaal.

Daarnaast gaat op 8 september “De dame in het busje” in première. Een prachtig theaterstuk dat eindelijk in première kan. Corona heeft het al enkele keren doen uitstellen, deze keer zal dat virus ons niet meer tegenhouden. De repetities gaan goed en het is plezant om opnieuw op scène te staan, samen met de collega’s. Ik kijk echt uit om opnieuw contact te hebben met de zaal en het publiek te kunnen zien.

Van harte,

Leah Thys