Populaire nachtclub Sioux in Gent definitief verkocht aan uitgeverij Pelckmans

De voormalige bediende bij De Post gaf de Sioux een eigen karakter, waar plezier bovenaan stond. "In al die jaren heb ik misschien 2 keer de politie moeten bellen. We hadden een zeer braaf publiek. Ik heb de job van mijn leven gehad, maar ooit ging er toch een einde aan komen met mijn leeftijd." Pintelon is alvast blij dat de Sioux nu in een andere gedaante zal doorgaan, als uitgeverij. "Ik woon ernaast en had het niet graag zien veranderen in een andere nachtclub. De Sioux zien kapot gaan, dat zou ik echt niet willen."

Pintelon is niet bang om in een zwart gat te vallen. "Samen met mijn vriend kijken we om een snackbar of frituur over te nemen. En van zodra het weer kan en mag, ga ik sowieso wdraaien op feestjes in het weekend. De boxen, het mengpaneel en de plaatjes van de Sioux liggen allemaal op mijn zolder."