Noel Beckers uit Maasmechelen fietst volledige Maas af om geld in te zamelen voor slachtoffers noodweer

"Afgelopen zaterdag ben ik vetrokken in Hoek van Holland, waar de Maas in de Noordzee loopt. Dan ben ik langs Maasmechelen naar beneden gefietst langs de Maas. Gisteren ben ik in Verdun aangekomen en morgen (zaterdag, nvdr.) doe ik nog een laatste etappe van 30 kilometer", vertelt Beckers.

Waarom de Maasmechelaar een tocht van 950 kilometer aflegt op één week tijd? Dat antwoord is tweedelig. "Ik ben in Maasmechelen opgegroeid dus ik heb altijd een band gehad met de Maas, en ik wilde al lang een dergelijke tocht maken", legt Beckers uit. "Toen ik hoorde van de overstromingen in Wallonië wilde ik onmiddellijk gaan helpen, maar raakte ik plots besmet met het coronavirus. Tijdens mijn quarantaine heb ik dan dit plan beraamd."

Lees verder onder de foto: