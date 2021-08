"Met "McLeod’s daughters" speelden we schaamteloos in op de emoties van de kijkers"

Het was geen warm weerzien, 20 jaar geleden, tussen de 2 zussen Claire en Tess McLeod, nadat hun vader overleden was. Vooral Claire, die op het platteland opgegroeid was, had het er aanvankelijk moeilijk mee dat haar zus, die dan weer in de stad opgegroeid was, zich met het reilen en zeilen van de boerderij kwam bemoeien. Maar het werd het begin van een van de populairste Australische tv-series ooit. "McLeod’s daughters" werd uiteindelijk in meer dan 100 landen vertoond. De reden van dat succes? "We speelden schaamteloos in op de emoties van de kijkers", aldus bedenkster van de serie, Posie Graeme-Evans.