Molenaar gezocht voor watermolen van abdij van Herkenrode

De vrijwilligers van Molenzorg Zuid-​Limburg hebben 10 jaar lang gewerkt aan de restauratie van de molen. Er kwamen een volledig nieuw rad in staal en nieuwe houten sluisdeuren. De binnenruimtes werden volledig open gelaten zodat de molenmechanismes zichtbaar blijven. De molen heeft ook een grote zolderruimte die toegankelijk is via een hedendaagse, stalen trap. Al dat werk was in het najaar van 2019 afgelopen. Sindsdien maalt de molen één dag per maand.

Erfgoedorganisatie Herita wil nu de gerestaureerde watermolen bijna voltijds laten werken, en ook vaker openstellen voor het publiek. Vandaar dus de aanwerving van een professionele molenaar. En dat is geen gemakkelijke zoektocht, want er zijn bijna geen professionele molenaars meer. Wie dus een diploma molenaar op zak heeft, kan zich tot 12 september aanmelden op de website van Herita.