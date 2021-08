NASA zoekt "astronauten" die jaar lang een missie op Mars willen simuleren

Voor je op het vliegtuig naar Texas springt, de NASA is op zoek naar gezonde, gemotiveerde Amerikaanse burgers. Belgen komen voorlopig niet in aanmerking. Je moet verder niet-roker zijn, tussen 30 en 55 jaar oud en vloeiend Engels spreken. Je moet ook een masterdiploma hebben in een STEM-richting en minstens twee jaar ervaring of een vliegbrevet met 1.000 vlieguren. Ook wie gedoctoreerd heeft in een STEM-richting of een medisch diploma heeft, komt in aanmerking.