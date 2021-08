Neuroloog waarschuwt voor passief gebruik lachgas: "Mensen in dezelfde ruimte kunnen hersenschade oplopen"

Lachgas passief inademen kan ook schadelijk zijn voor je gezondheid. Dat zeggen neurologen van het AZ Sint-Maarten in Mechelen. "Het is gelijkaardig aan roken. Zeker als je je in een kleine ruimte bevindt en er grote hoeveelheden lachgas gebruikt worden, kan het gevaarlijk zijn voor de mensen in dezelfde ruimte die geen lachgas gebruiken", vertelt Pals.