Geen headliner op Pukkelpop, maar toch nog op het podium voor 5.000 mensen: Balthazar en dEUS spelen op Leuven Air

Zowel Balthazar als dEUS zal tijdens het bewuste Pukkelpopweekend toch optreden. Met respectievelijk Eefje de Visser en The Haunted Youth nemen ze allebei een voorprogramma mee.

Concertzaal Het Depot en de stad Leuven hebben beslist om de festivalsite Leuven Air hiervoor een weekend langer open te houden. Tot 14 augustus worden op het terrein net buiten Leuven concerten georganiseerd voor een zittend publiek van 2.000 bezoekers, opgedeeld in bubbels van 4, aan staantafels.

Maar: voor die concerten op 20 en 21 augustus maakt de organisatie gebruik van het Covid Safe Ticket. Daarmee kan je als concertganger aantonen dat je al twee weken volledig gevaccineerd bent, over een negatieve PCR-test beschikt van maximaal 48 uur oud, of een negatieve sneltest van 24 uur oud of dat je maximum 6 maanden hersteld bent van COVID-19.

De organisatie benadrukt ook dat elke concertganger naast dat Covid Safe Ticket en zijn concertticket ook zijn identiteitskaart zal moeten voorleggen. Door te werken met het Covid Safe Ticket hoeven concertgangers geen mondmaskers te dragen of afstandsregels te respecteren, en is er een groter publiek van 5.000 mensen toegelaten. Dat is momenteel de maximumcapaciteit voor evenementen in openlucht.