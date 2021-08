Vandalen veroorzaken auto-ongeval in Sint-Gillis-Waas 

In grensdorp De Klinge (Sint-Gillis-Waas) hebben buurtbewoners afgelopen nacht weer af te rekenen gehad met vandalisme. Onbekenden hebben er in de Oude Molenstraat kasseistenen uit een voortuin gehaald en die op de straat gegooid. Een voorbijrijdende automobilist merkte de stenen te laat op en reed er met zijn auto over.