Opnieuw spanning aan de grens tussen Israël en Libanon na beschietingen over en weer

De Unifil, de vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon, bevestigt de berichten over beschietingen en waarschuwt voor een nieuwe escalatie. Het was sinds 2014 geleden dat Israël en Hezbollah nog met elkaar in de clinch gingen in Libanon. Op dat ene conflict na is het daar vrij rustig gebleven na een verwoestende oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006.