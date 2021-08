Opnieuw druk vakantieweekend op de Europese autowegen: een overzicht van wat je kan verwachten

VAB merkt op dat in tegenstelling tot vorig jaar, veel Belgen met de auto op vakantie blijven vertrekken. In augustus vorig jaar was er een duidelijke daling van het aantal vertrekkende vakantiegangers. Dat had toen ook te maken met de scherper wordende maatregelen. Dit jaar blijft het aantal vertrekkers hoog. VAB ziet daarvoor twee grote redenen: het slechte weer in eigen land en het feit dat volledig gevaccineerden na terugkeer uit een rode zone niet in quarantaine moeten. "Rode zones lijken Belgen niet af te schrikken", klinkt het.