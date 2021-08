Politie Mechelen onderschept snelheidsduivel na korte achtervolging

De patrouille kreeg het voertuig voor het eerst in het oog aan het winkelcentrum Malinas. Het voertuig tikte daar, in een zone 50, 75 kilometer per uur aan. Vervolgens versnelde de 24-jarige chauffeur naar 125 km per uur, bijna het dubbele van de maximum toegelaten 70 kilometer per uur. Na een voertuig langs rechts in te halen, haalde hij 155 kilometer per uur, daar waar je slechts 90 kilometer per uur mag rijden.